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  4. Aydın'da feci otobüs kazası: 1 ölü, 32 yaralı

Aydın'da feci otobüs kazası: 1 ölü, 32 yaralı

24.03.2025 09:16
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Aydın'da feci otobüs kazası: 1 ölü, 32 yaralı

Kaza, Aydın-Denizli otobanı Yamalak mevkisinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Antalya'ya doğru ilerleyen Isparta Petrol Turizm'e ait G.D. idaresindeki 32 AEZ 410 plakalı Mercedes yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole girdi.

27 YAŞINDAKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

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Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Umut Ergül (27) isimli yolcu otobüs tekerleği ile su kanalı arasında sıkışarak hayatını kaybederken, 2'si personel 30'u yolcu toplam 32 kişi ise yaralandı.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

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Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Aydın Denizli kaza otobüs
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