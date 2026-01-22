HABER

Aydın’da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı bağ evinde jandarma ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler aranan şahıslara da göz açtırmazken, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nın (47) bağ evinde saklandığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri S.K.'yı saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Aydın
