Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı! Abi-kardeş hayatlarını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir fırına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahipleri Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Umut K. (24), kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı’nda meydana geldi. Fırın işleten Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, iş yerlerinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırının art arda ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kardeşe isabet etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganın Umut K. olduğunu belirledi. Umut K., kısa sürede polis ekiplerince Aydın-İzmir Otoyolu girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldıSamsun'da cezaevinde şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralıOtomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

