Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı! Abi-kardeş hayatlarını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı’nda meydana geldi. Fırın işleten Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, iş yerlerinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırının art arda ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kardeşe isabet etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganın Umut K. olduğunu belirledi. Umut K., kısa sürede polis ekiplerince Aydın-İzmir Otoyolu girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

