Aydın'da hava durumu nasıl olacak? Aydın 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Aydın'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, parçalı bulutlu ve bölgesel düzensiz yağmurlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 26°C, gece en düşük sıcaklık ise 12.8°C civarında bekleniyor. Nem oranı %58 seviyelerinde duruyor. Rüzgar hızı ise 13.3 km/saat olarak tahmin ediliyor.

9 Mayıs Cuma günü hava yine parçalı bulutlu ve ara ara şiddetli yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık ise 25°C civarında öngörülüyor. 10 Mayıs Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve ara ara orta kuvvetli yağmurlu geçecek. En düşük sıcaklık 13.1°C, en yüksek sıcaklık ise 25.4°C olarak tahmin ediliyor.

Mayıs ayı Aydın'da genellikle 21°C ortalama sıcaklıkla geçiyor. En düşük sıcaklık 15.1°C, en yüksek sıcaklık ise 26.7°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı yaklaşık 38 mm, nem oranı ise %54 düzeyindedir.

Bu hava koşulları altında, özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunmalı. Mümkünse toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Sıcaklıkların 25°C civarında olması, hafif ve nefes alabilir kıyafetlerin giyilmesini gerektiriyor. Güneşli dönemlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumaya özen göstermelisiniz.