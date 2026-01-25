Aydın’da ilginç kaza, şoförün biri kaçtı, diğeri alkollü çıktı

İlginç olay Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1632 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir araç, iddiaya göre önünde aniden duran başka araca arkadan çarptı. Bu arada yol kenarında park halinde bulunan iki araçta maddi hasar oluştu. Kazadan sonra, önde bulunan ve arka kısmında ciddi hasar oluşan otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yol kenarında trafik düzenlemesi yapan polis ekibi de kazadan sonra kaçan aracı ve sürücüsünü yakalamak için peşinden takip etti.

Bir süre sonra araç kaza mahalline tekrar gelince polis ekipleri kaçan aracı arama çalışmasına sonlandırdı. Bu arda çarptığı aracın sürücüsünün yanına giden aracın sürücüsü direksiyondaki şahsa ‘kusurlu araç kullanmakla’ sulayıp tartıştı. Bu sırada görgü şahitlerinin sürçünün aynı kişi olmadığını araçta sürücü değişikliği olduğunu belirtmesi üzerine taraflar aralarında anlaştıklarını belirtip polisin tutanak tutmamasını istediler.

Olay yerine çağrılan polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu bir aracın sürücüsünün alkollü olduğu belirlenirken, çarpılan aracın sürücüsünün de değiştiği öğrenildi. Kazadan sonra yaşanan ilginç diyaloglar kameralara böyle yansıdı.

