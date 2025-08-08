HABER

Aydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti

Aydın’da gece yarısı kadın doğum hastanesine doğum yapmaya gelen bir kadın, polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu. Kadının şikayeti üzerine koca, hastane güvenliği tarafından hastaneden polis tarafından da hastane çevresinden uzaklaştırıldı. Kadın daha sonra doğumunu yapmak üzere hastanenin doğumhane servisine gitti.

İlginç olay Aydın Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; gece yarısı hastaneye doğum yapmaya gelen bir kadın, kendisine refakat etmek isteyen kocasını istemediğini belirterek hastane güvenliğinin kocasını hastaneden çıkarmasını istedi.

DEVREYE HASTANE POLİSİ GİRDİ!

Hastane güvenliğinin hastaneden dışarı çıkarmak istediği koca duruma itiraz edip eşine refakat etmek istediğini belirtince bu defa devreye hastane polisi girdi.

HASTANEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ!

Kadının talebi üzerine hastane polisi aracılığı ile bölgede rutin devriye görevini yapan birkaç ekip Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’ne sevk edilerek, 112 Komuta Merkezi’nin talimatıyla hanımı hastaneye gelen koca hastane çevresinden de uzaklaştırıldı.

Olay herkesi şaşırtırken, kadının korunması ve kadın hakları kapsamında kadının kocasının hastaneden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Bu arada hastaneye doğum yapmaya gelen kadının,kadın sığınma evinden geldiği öğrenildi.

