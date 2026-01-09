HABER

Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP İl Başkanı tarafından bacağından vuruldu

Aydın’ın Söke ilçesinde, yerel bir internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna, tartıştığı Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna’yı bacağından vurarak yaraladı.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren Tuna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kaya'yı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

09 Ocak 2026
09 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
