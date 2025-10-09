Aydın'da kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 4 gözaltı

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Balat Mahallesi'nde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği belirlenen 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan aramalarda; 2 yılan kamera, 1 gaz maskesi, 1 matkap ucu, 1 halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.