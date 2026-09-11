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Aydın'da kaçak tütün operasyonu!

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak tütün operasyonunda bir araçta 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirilirken, araçta bulunan şahsa 151 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da kaçak tütün operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından Aydın-Denizli kara yolunda durdurulan B.B. (26) isimli şahsın kullandığı araçta arama yapıldı. Aramada 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele
geçirildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ele geçirilen kaçak tütün ve makaronlara el konulurken, şahsa 4733 Sayılı Kanun kapsamında 151 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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