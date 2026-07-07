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Aydın'da korkutan yangın! 7 saattir sürüyor: Ekipler seferber oldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın 7 saattir aralıksız devam ediyor. Ekiplerin müdahalesinin kesintisiz devam ettiği yangında 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katıldı.

Aydın'da korkutan yangın! 7 saattir sürüyor: Ekipler seferber oldu

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aydın da korkutan yangın! 7 saattir sürüyor: Ekipler seferber oldu 1

7 SAATTİR SÜRÜYOR

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor. Yaklaşık 7 saattir devam eden söndürme çalışmalarında kara ve hava gücü de artırılırken, yangına 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Aydın da korkutan yangın! 7 saattir sürüyor: Ekipler seferber oldu 2

Aydın da korkutan yangın! 7 saattir sürüyor: Ekipler seferber oldu 3

Aydın da korkutan yangın! 7 saattir sürüyor: Ekipler seferber oldu 4

Aydın da korkutan yangın! 7 saattir sürüyor: Ekipler seferber oldu 5

Aydın da korkutan yangın! 7 saattir sürüyor: Ekipler seferber oldu 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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