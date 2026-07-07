Aydın'da korkutan yangın! 7 saattir sürüyor: Ekipler seferber oldu

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

7 SAATTİR SÜRÜYOR

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor. Yaklaşık 7 saattir devam eden söndürme çalışmalarında kara ve hava gücü de artırılırken, yangına 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.