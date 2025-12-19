HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Aydın’da minarelerden yarım asır boyunca sesi yankılanan Hafız Güngör hayatını kaybetti

Aydın’ın en ünlü müezzinlerinden biri olan ve Ama hafız olarak bilinen Güngör Megi hayatını kaybetti. Gerek görev yaptığı yıllar içerisinde gerekse emekli olduktan sonra gönüllü olarak müezzinliğe devam eden Güngör Hoca, yıllarca görev yaptığı Eski Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Aydın’da minarelerden yarım asır boyunca sesi yankılanan Hafız Güngör hayatını kaybetti

Gözleri görmediği için öğrenim hayatı oldukça zorlu geçmesine rağmen hafız olmak için verdiği mücadelesi ile bilinen Hafız Güngör Mengi, yıllarca Aydın’ın değişik camilerinde görev yaptı. Kıraat-ı ve sesinin güzelliği ile de tanınan Hafız Güngör Mengi’nin son aylarda yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

Gözleri görmemesine rağmen tüm şehri hatta tüm camileri dolaşıp müezzinlik yapan Hafız Güngör Mengi, Aydın’da kılınan cenaze namazının ardından Köşk Baklaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fethiye'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandıFethiye'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
O telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte özellikleriO telefon Geekbench'te ortaya çıktı: İşte özellikleri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.