Aydın’da minarelerden yarım asır boyunca sesi yankılanan Hafız Güngör hayatını kaybetti

Gözleri görmediği için öğrenim hayatı oldukça zorlu geçmesine rağmen hafız olmak için verdiği mücadelesi ile bilinen Hafız Güngör Mengi, yıllarca Aydın’ın değişik camilerinde görev yaptı. Kıraat-ı ve sesinin güzelliği ile de tanınan Hafız Güngör Mengi’nin son aylarda yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

Gözleri görmemesine rağmen tüm şehri hatta tüm camileri dolaşıp müezzinlik yapan Hafız Güngör Mengi, Aydın’da kılınan cenaze namazının ardından Köşk Baklaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır