HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da otomobil sel sularına kapıldı: Sürücü ve yolcu kurtarıldı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, etkili olan sağanakta taşan Sarıçay Deresi’nden geçmeye çalışan otomobil, sel sularına kapıldı. Araçta bulunan sürücü ve yolcu jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken, otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aydın’da otomobil sel sularına kapıldı: Sürücü ve yolcu kurtarıldı

Olay, saat 17.00 sıralarında Çavdar ve Mersinbelen mahalleleri arasında kalan Sarıçay Deresi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan kuvvetli yağışın ardından deredeki su seviyesi aniden yükseldi.

OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI

Köprü bulunmayan noktadan aracıyla karşıya geçmeye çalışan Barış G.’nin kullandığı 09 TM 225 plakalı otomobil, debisi artan sel sularına kapılarak mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların traktör kullanarak ortak çalışmasıyla sürücü Barış G. ve araçta yolcu olarak bulunan Sinan Y., güvenli alana alınırken, otomobil de sudan çekildi. Sürücünün ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aydın’da otomobil sel sularına kapıldı: Sürücü ve yolcu kurtarıldı 1

MUHTAR: KÖPRÜ YAPILMASI İÇİN DİLEKÇE VERDİK’

Mersinbelen Mahalle Muhtarı Mustafa Tosun, derenin yıllardır benzer tehlikeler oluşturduğunu belirterek şöyle dedi:

"Yıllardan beri bu bölgedeki vatandaşların korkulu rüyası haline geldi Sarıçay Deresi. Her yağmurda burada sıkıntı yaşanıyor. Bugün de bir otomobil sulara gömüldü. Jandarmanın desteğiyle sürücüyü kurtardık. Daha önce de sele kapılan birçok araç oldu. Biz gerekli yerlere başvurularımızı yaptık, köprü yapılması için dilekçe de verdik ama bir türlü yapılmadı. İlla birilerinin ölmesi mi lazım?"

Mahalle sakinleri, benzer tehlikelerin yaşanmaması ve olası bir facianın önüne geçilmesi için Sarıçay Deresi üzerine bir an önce köprü yapılmasını istiyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Çiftçi duyurdu: Van'daki kazada polis memuru Tayfun Akalan şehit olduBakan Çiftçi duyurdu: Van'daki kazada polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Silivri açıklarında erkek cesedi bulunduSilivri açıklarında erkek cesedi bulundu

Anahtar Kelimeler:
sel Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.