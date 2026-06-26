Aydın'da otoyolda kaza: TIR'daki saman balyaları, minibüsün üzerine düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kaza meydana geldi. Otoyol köprüsüne takılan TIR'daki saman balyaları, minibüsün üzerine düştü. Sürücü Kemal G. (40) araçta sıkıştı. Kaza saat 13.00 sıralarında Muğla-Aydın otoyolu köprüsü altında gerçekleşti.

TIR'ın kasasında yüklü saman balyaları köprüye takıldı. Çarpmanın etkisiyle dökülen balyalar, arkadan gelen minibüsün üzerine düştü. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Kemal G. sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibi, G. ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA