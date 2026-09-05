HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Aydın'da panik anları! 5 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aydın'da panik anları! 5 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü

Olay, saat 16.00 sıralarında Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesine karar verilen 5 katlı binanın yıkılması için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle binanın alt katındaki kiriş ve kolonların kırılması sırasında, beton kesme makasıyla yapılan darbenin ardından bina bir anda çöktü.

PANİK YAŞANDI

Binanın çökmesiyle birlikte yükselen toz geniş bir alana yayılırken, çevredekiler panik yaşadı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu! "1200 banka hesabına el konulduFenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu! "1200 banka hesabına el konuldu
Şehit polis memuru son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğrlandıŞehit polis memuru son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğrlandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

Son seçimleri bilmişti! Dikkat çeken anket: İlk iki arasında büyük fark

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.