Aydın’da sağanak etkili oldu, Efeler’de metrekareye 24,5 kilogram düştü

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından ilçelere düşen yağış miktarları belli olurken, açıklanan berilere göre en fazla yağış Efeler ilçesinde ölçüldü.

Aydın’da sağanak etkili oldu, Efeler’de metrekareye 24,5 kilogram düştü

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın’da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 24,5 kilogram olarak Efeler’de kaydedildi. Koçarlı’da 20,6 kilogram, Söke’de ise 13,2 kilogram yağış kaydedildi. Karpuzlu’da 13,6 kilogram, Söke Karakaya Mahallesi’nde 12,2 kilogram ve Nazilli’de 10 kilogram yağış ölçüldü. Didim’de 9,2 kilogram, İncirliova’da 8,6 kilogram, Kuşadası’nda 8,1 kilogram ve Germencik’te 7,2 kilogram yağış da kayıtlara geçti. Çine’de 8 kilogram yağış ölçülürken, bazı bölgelerde bu oran yer yer 10 kilogramın üzerine çıktı. Öte yandan Yenipazar ilçesinde ise yağış kaydedilmediği görüldü. Yetkililer özellikle yer yer etkili olan sağanak yağışların bölgesel farklılık gösterdiğine dikkat çekerek, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini ifade etti.

Aydın’da sağanak etkili oldu, Efeler’de metrekareye 24,5 kilogram düştü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çay ocağına kurşun yağdırdı: 1 yaralıÇay ocağına kurşun yağdırdı: 1 yaralı
ABD'nin İran'daki 'pilot kurtarma' operasyonuyla ilgili çarpıcı iddialarABD'nin İran'daki 'pilot kurtarma' operasyonuyla ilgili çarpıcı iddialar

En Çok Okunan Haberler
"Benzeri görülmemiş olacak" demişti! Trump tarih vererek duyurdu

"Benzeri görülmemiş olacak" demişti! Trump tarih vererek duyurdu

Otoparkta minibüsü park ettikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü

Otoparkta minibüsü park ettikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Bunu beklemiyordu: Kedisiyle pozlarına tepki yağdı

Bunu beklemiyordu: Kedisiyle pozlarına tepki yağdı

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

