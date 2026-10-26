HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın’da sağanak yağış başladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte, bazı bölgelerde küçük su birikintileri meydana gelirken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarına saklanmaya çalıştı.

Aydın’da sağanak yağış başladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Dışarıya çıkan bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanınca saçak altlarına saklanmaya çalışırken, yer yer araç trafikleri meydana geldi. Yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda ise küçük su birikintileri oluştu. Bazı esnaflar ise dükkanlarının önlerine biriken suların işyerlerine girmemesi için çaba sarf etti. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise belediye ekipleri de teyakkuza geçerek vatandaşların mağdur olmaması adına hazır bekletildi. Sağanak yağışlı havanın aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeşme’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilediÇeşme’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Muğla’nın 7 ilçesine kuvvetli yağış uyarısıMuğla’nın 7 ilçesine kuvvetli yağış uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

1 Kasım'daki kaza her şeyi değiştirdi! Öğrencilerin direnişi ülkedeki iktidarı devirdi

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

Futbolcu sevgilisi aşka geldi! "Kandırdım"

Futbolcu sevgilisi aşka geldi! "Kandırdım"

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.