Aydın'da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor

Olay, İncirliova ilçesi sınırları içerisindeki Büyük Menderes Nehri kenarında meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla suya girdi.

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİREN 2 ÇOCUK BULUNAMADI

Bu sırada akıntıya kapıldıkları öne sürülen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kayıp iki çocuğun bulunması için sulama kanalında ve çevresinde arama çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan çocukların yakınları da kanal boyunca kendi imkanları ile arama çalışmalarına katıldı. Nehirde kaybolduğu düşünülen iki çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.