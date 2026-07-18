HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın'da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek amacıyla Büyük Menderes nehrine giren nehirde kayboldukları iddia edilen 2 çocuğa ulaşılamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Aydın'da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor

Olay, İncirliova ilçesi sınırları içerisindeki Büyük Menderes Nehri kenarında meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla suya girdi.

Aydın da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor 1

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİREN 2 ÇOCUK BULUNAMADI

Bu sırada akıntıya kapıldıkları öne sürülen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. akıntıya kapıldı.

Aydın da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor 2

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

Aydın da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor 3

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kayıp iki çocuğun bulunması için sulama kanalında ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Aydın da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor 4

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan çocukların yakınları da kanal boyunca kendi imkanları ile arama çalışmalarına katıldı. Nehirde kaybolduğu düşünülen iki çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aydın da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ege Denizi'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı, 8 kişi kurtarıldıEge Denizi'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı, 8 kişi kurtarıldı
Ordu'da 120 uçurtma çocukların mutluluğuyla gökyüzünde buluştuOrdu'da 120 uçurtma çocukların mutluluğuyla gökyüzünde buluştu

Anahtar Kelimeler:
Aydın boğulmak çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.