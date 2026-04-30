Aydın’da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Olay Muğla Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede ateşlenen silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Ömer İncekaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden İncekaya’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır