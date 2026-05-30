Aydın'da silahlı saldırı! 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Söke Kapalı Pazaryeri'nde park halindeki otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Ercan Z. (31) ve yanında bulunan Nurgül A. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan Z'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nurgül A, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

