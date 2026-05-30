Batman’da vefakar kedi arkadaşını yalnız bırakmadı

Batman’da bir binanın birinci kat balkonunda mahsur kalan sokak kedisi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kurtarma çalışması sırasında mahsur kalan kedinin arkadaşı olan başka bir kedi ise ekiplerin yanından ayrılmayarak operasyonu saniye saniye izledi.

Batman Turgut Özal Caddesi’nde bir binanın birinci kat balkonunda mahsur kalan sokak kedisini, yerdeki başka bir kedinin sürekli yukarı bakmasından şüphelenen vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangın merdivenini birinci kata uzatarak mahsur kalan kediyi güvenli bir şekilde kurtardı. Operasyon boyunca mahsur kalan kedinin arkadaşı olan diğer kedi ise ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayarak çalışmaları adeta endişeyle izledi. Kurtarılan kedi sokaktaki arkadaşının yanına bırakıldı. İki kedinin kavuşma anına sokaktaki bir çocuk da oyun oynayarak ortak oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

