Aydın'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Olay, saat 18.00 sıralarında İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Erol B., aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ekrem B.'nin bir kahvehanede bulunduğunu öğrenince, araçla olay yerine geldi. Kahvehane önüne gelen Erol B., tabancayla rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında kahveye yakın bir noktada bulunan market sahibi Mehmet G. ile markette alışveriş yapan müşteri Erkan Ş. kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgisi olmayan her iki kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli Erol B.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır