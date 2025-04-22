HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın'da tepki çeken olay! Görüntüler sosyal medyada yayıldı... Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet "İnsan suretinde şeytan bunun gibiler"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Tepki çeken olayın adresi Aydın oldu. Bir kadın bakıcı olarak gittiği evde 2 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Bir an bile telefonu elinden düşürmeyen kadın, çocuğa ağzına gelen her şeyi söyledi ve fiziki saldırıda bulundu. Anne ya da babanın telefonla aradığı sırada sakin bir ses tonuyla konuşan kadının bu davranışı da dikkatlerden kaçmadı. Aile, çocuğa saldırı olayını eve kurduğu kamera ile ortaya çıkardı. Tepki çeken olayla ilgili bir kullanıcı ise "İnsan suretinde şeytan bunun gibiler" dedi.

Çalışan anne ve babanın en büyük problemlerinden biri evde kalan çocuklarına kimin bakacağı. Özellikle aile yakınlarının olmadığı durumlarda küçük çocuklar ya bakıcıya ya da kreşlere emanet ediliyor. Gündeme yansıyan bazı şiddet olayları ise ailelerin en büyük korkusu haline gelmiş durumda.

89

Bunlardan biri de Aydın'da yaşandı. Bir aile 2 yaşındaki çocuklarını bakıcı kadına emanet etti. Bakıcı kadının evdeki hali ise ailenin eve kurduğu kamera ile ortaya çıktı.

TELEFONUYLA İLGİLENDİ, ÇOCUĞA SÜREKLİ OLARAK BAĞIRDI

Elindeki telefonu bir an bile bırakmayan kadın, çocuk balkona çıkınca peşinde gitti ve bağırmaya başladı. Çocuğu bağırarak içeri sokan kadın sonra yine eline telefonunu aldı ve telefonla ilgilenmeye devam etti.

88

"GEBERTİRİM SENİ"

Sonrasında ise çocuğu kaldırıp koltuğa atan kadın, "Gebertirim seni ben. Çıkma diyorum sana. Duydun mu beni? Çıkma oraya gebertirim seni" şeklinde bağırdı.

7777

ÇOCUĞA TOKAT ATTI

Çocuğa yemek yedirirken bile telefonu elinden düşürmeyen kadın daha sonra çocuğa tokat attı.

ANNE VE BABA ARADI, SAKİN BİR ŞEKİLDE KONUŞTU

Hiç acımadan küçük çocuğa şiddet uygulayan kadın, anne ya da babanın telefon aramasıyla birlikte sakin bir hale büründü. Kadının bu hali dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili olarak çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

777

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En az Yozgat kadar konuşulur! En az Yozgat kadar konuşulur!
İmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadıİmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadı

Anahtar Kelimeler:
Bakıcı şiddet anne baba çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.