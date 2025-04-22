Aydın'da tepki çeken olay! Görüntüler sosyal medyada yayıldı... Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet "İnsan suretinde şeytan bunun gibiler"

Çalışan anne ve babanın en büyük problemlerinden biri evde kalan çocuklarına kimin bakacağı. Özellikle aile yakınlarının olmadığı durumlarda küçük çocuklar ya bakıcıya ya da kreşlere emanet ediliyor. Gündeme yansıyan bazı şiddet olayları ise ailelerin en büyük korkusu haline gelmiş durumda.

Bunlardan biri de Aydın'da yaşandı. Bir aile 2 yaşındaki çocuklarını bakıcı kadına emanet etti. Bakıcı kadının evdeki hali ise ailenin eve kurduğu kamera ile ortaya çıktı.

TELEFONUYLA İLGİLENDİ, ÇOCUĞA SÜREKLİ OLARAK BAĞIRDI

Elindeki telefonu bir an bile bırakmayan kadın, çocuk balkona çıkınca peşinde gitti ve bağırmaya başladı. Çocuğu bağırarak içeri sokan kadın sonra yine eline telefonunu aldı ve telefonla ilgilenmeye devam etti.

"GEBERTİRİM SENİ"

Sonrasında ise çocuğu kaldırıp koltuğa atan kadın, "Gebertirim seni ben. Çıkma diyorum sana. Duydun mu beni? Çıkma oraya gebertirim seni" şeklinde bağırdı.

ÇOCUĞA TOKAT ATTI

Çocuğa yemek yedirirken bile telefonu elinden düşürmeyen kadın daha sonra çocuğa tokat attı.

ANNE VE BABA ARADI, SAKİN BİR ŞEKİLDE KONUŞTU

Hiç acımadan küçük çocuğa şiddet uygulayan kadın, anne ya da babanın telefon aramasıyla birlikte sakin bir hale büründü. Kadının bu hali dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili olarak çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde: