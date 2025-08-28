Aydın'da trafik kazası! Vatandaşlar yaralının kopan kulağını aradı

Aydın'da akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından ilginç dakikalar yaşandı. Kaza sonrasında çekilen bir video ise kendine sosyal medyada geniş yer buldu.

YERDE KULAK ARANDI

Nedeni belirlenemeyen kazada bir vatandaş yaralandı. Yaralanan vatandaşın kulağı ise kaza bölgesinde yere düştü. Yaralı hastaneye kaldırılırken çevredeki vatandaşlar yaralının kulağını aramaya başladı.

VATANDAŞLAR BULDU

Bir vatandaşın, "Arkadaşlar olduğunuz yerlere bakın. Kulak olup duru" uyarısı görüntülere yansıdı. Yoğun çalışmanın ardından vatandaşın düşen kulağı yerden bulundu ve hastaneye gönderildi.