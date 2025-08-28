HABER

Aydın'da trafik kazası! Vatandaşlar yaralının kopan kulağını aradı

Aydın'da çekildiği belirlenen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir kazada yaralananlardan birinin kulağının düştüğü ve diğer vatandaşların düşen kulağı aradığı görüntüler viral oldu.

Aydın'da trafik kazası! Vatandaşlar yaralının kopan kulağını aradı
Ufuk Dağ

Aydın'da akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından ilginç dakikalar yaşandı. Kaza sonrasında çekilen bir video ise kendine sosyal medyada geniş yer buldu.

Aydın da trafik kazası! Vatandaşlar yaralının kopan kulağını aradı 1

YERDE KULAK ARANDI

Nedeni belirlenemeyen kazada bir vatandaş yaralandı. Yaralanan vatandaşın kulağı ise kaza bölgesinde yere düştü. Yaralı hastaneye kaldırılırken çevredeki vatandaşlar yaralının kulağını aramaya başladı.

Aydın da trafik kazası! Vatandaşlar yaralının kopan kulağını aradı 2

VATANDAŞLAR BULDU

Bir vatandaşın, "Arkadaşlar olduğunuz yerlere bakın. Kulak olup duru" uyarısı görüntülere yansıdı. Yoğun çalışmanın ardından vatandaşın düşen kulağı yerden bulundu ve hastaneye gönderildi.

Aydın da trafik kazası! Vatandaşlar yaralının kopan kulağını aradı 3

Aydın da trafik kazası! Vatandaşlar yaralının kopan kulağını aradı 4

