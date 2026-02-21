HABER

Yer: Gaziantep... Üvey kardeşi evine hırsızlığa gelip onu boğmaya çalıştı! Kahreden haber

Gaziantep'te inanılması güç bir olay yaşandı. Gündüz vakti evine giren hırsızlar tarafından boğulmaya çalışılan Emine Yusuf, yaşanan kargaşa geçtikten sonra kendisini boğmaya çalışanın üvey kardeşi olduğunu fark etti. Hastaneye kaldırılan Yusuf, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Üvey kardeş ve yanındaki 3 kişi Yusuf'un kızı 15 yaşındaki Zeynep'i ise bıçakladı.

Olay, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi Attaroğlu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Vekil (35) ile yanındaki 3 şahıs, gündüz vakti altınlarını çalmak için üvey kardeşi Emine Yusuf'un (55) evine girdi. Muhammed Vekil ve yanındaki şahıslar, evde bulunan Emine Yusuf ve kızı Zeynep Vekil'e (15) saldırarak altınları çalmaya çalıştı.

ÜVEY KARDEŞİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

Hırsızlığa direnen anne ve kızı şahısların saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Muhammed Vekil, üvey kardeşi Emine Yusuf'u boğmaya çalışırken, Zeynep Vekil ise bacağından ve kalçasından bıçaklandı. Daha sonrasında saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise boğulmaya çalışılırken fenalık geçiren Emine Yusuf ile bacağından ve kalçasından bıçaklanan Zeynep Vekil'i ilk müdahale sonrası Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KALP KRİZİ GEÇİRERERK HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavisine başlanan Emine Yusuf, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Emine Yusuf'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ÜVEY KARDEŞ VE DİĞER 3 ŞAHIS YAKALANDI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırgan üvey kardeş Muhammed Vekil ile yanındaki 3 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

