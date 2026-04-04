Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kuşadası’nda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bin 102 gram kubar esrar, 8 kök kenevir, 1 iklimlendirme çadırı, 9 sentetik hap, 3 hassas terazi, 5 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 79 tabanca fişeği, 15 kurusıkı fişek, 6 uyuşturucu kullanma aparatı olan bong, 4 esrar öğütme aparatı, 5 laptop ve 2 taş kubar ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



