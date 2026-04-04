Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kuşadası'nda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kuşadası’nda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bin 102 gram kubar esrar, 8 kök kenevir, 1 iklimlendirme çadırı, 9 sentetik hap, 3 hassas terazi, 5 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 79 tabanca fişeği, 15 kurusıkı fişek, 6 uyuşturucu kullanma aparatı olan bong, 4 esrar öğütme aparatı, 5 laptop ve 2 taş kubar ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdiKahramanmaraş’ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdi
Aykut Erdoğdu'nun 'yemek ve su' iddiasına açıklama geldiAykut Erdoğdu'nun 'yemek ve su' iddiasına açıklama geldi

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

