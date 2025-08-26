Aydın'da zeytinlikte çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı

Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır