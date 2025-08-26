HABER

Aydın'da zeytinlikte çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı

Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü.

Aydın'da zeytinlikte çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı

Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

