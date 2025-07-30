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Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormana sıçrarken, ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Doğanköy Mahallesi katı atık tesisi üst tarafındaki alanda yangın çıktı. Kenger Mahallesi ile Doğanköy Mahallesi arasındaki yangın rüzgarla birlikte büyüdü. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi başladı. Ormanlık ve zirai alanda etkili olan alevlere karşı 7 hava aracı, 32 arazöz, 7 kepçe, 9 su tankeri, 244 personelle müdahalede bulundu. Yapılan yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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