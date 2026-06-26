HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Aydın-Denizli otoyolunda feci kaza: 1'i ağır 20 yaralı

Aydın-Denizli otoyolunda otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Aydın-Denizli otoyolunda feci kaza: 1'i ağır 20 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli otoyolunda yolcu otobüsü ile bir otomobilin karıştığı kazada yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Aydın-Denizli otoyolunda feci kaza: 1 i ağır 20 yaralı 1

OTOBÜS KAZASINDA 1'İ AĞIR 20 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti. Kazada biri ağır olmak üzere 11 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırılırken, 9 kişi de ambulanslar ve özel bir araçla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikteki kavgada Abdullah öğretmeni öldürmüştü: 11 yıl hapisTrafikteki kavgada Abdullah öğretmeni öldürmüştü: 11 yıl hapis
Trump'tan Avrupa ülkelerine tehdit!Trump'tan Avrupa ülkelerine tehdit!

Anahtar Kelimeler:
Aydın Denizli kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Ablası kalan mirası tek tek saydı! 'Hepsini satacağız'

Ablası kalan mirası tek tek saydı! 'Hepsini satacağız'

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Yüzlerce araç bekliyor: “Üçüne beşine bakmayacağız, gelin alın”

Yüzlerce araç bekliyor: “Üçüne beşine bakmayacağız, gelin alın”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.