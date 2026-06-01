Aydın Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Haziran 2026 Pazartesi, Aydın'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 30 ile 32 derece civarında seyredecek. Nem oranı %35 düzeyinde olacak. Bu durum, hava kalitesini artıracak. Rüzgar hafif esecek. Hızı yaklaşık 5 km/s olacak. Rüzgar, serinletici bir etki yaratacak. Aydın'daki hava durumu, dış mekan etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Haziran Salı günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 27 ile 29 derece arasında değişecek. 3 Haziran Çarşamba günü, hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 26 ile 28 derece arasında seyredecek. 4 Haziran Perşembe günü, hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 33 ile 35 derece seviyelerine yükselecek. Bu dönemde, hava sıcaklıkları artarken, güneş ışınlarının etkisi de artacak.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmalısınız. Güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak da faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek sağlıklı bir seçimdir. Açık hava etkinliklerini öğle saatlerinde yapmaktan kaçının. Sabah veya akşam serinliğinde etkinliklerde bulunmak daha iyidir. Sıcak havalarda, vücudunuzu serin tutmak için hafif giysiler tercih edin. Açık renkli kıyafetler seçmek avantaj sağlayacaktır. Alınan bu önlemler, sıcak havalarda sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.