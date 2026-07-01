HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da, 1 Temmuz 2026'da sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 36-38 derece arasında olması öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 21-23 dereceye inecek. Nem oranı %25 civarında kalacak. Rüzgar doğu yönünden esecek ve saatte 6 km hıza ulaşacak. Açık hava etkinlikleri için güneşten korunmak ve bol su tüketmek önem taşıyor. Bu sıcak günlerde dikkatli olunması öneriliyor.

Aydın Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Aydın'da, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-38 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21-23 dereceye inecek. Nem oranının %25 civarında olması bekleniyor. Yağış yok. Rüzgar saatte yaklaşık 6 km hıza ulaşacak. Rüzgar doğu yönünden esecek.

Aydın'da sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz. Güneş ışınlarından korunmak için öneriler var. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı. Yüksek koruma faktörlü güneş kremi de öneriliyor. Vücudu susuz bırakmamak için bol su içmek önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak kalacak. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 37-38 derece olması bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36-38 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için dikkat gerektiriyor. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterli su tüketmek sağlığımızı korumak adına önemli.

Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olmaya devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Güneşten korunmak ve bol su içmek şart.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bartın'daki maden ocağında göçük: 1 ölüBartın'daki maden ocağında göçük: 1 ölü
Kulisleri hareketlendiren 45 dakikalık sır görüşme!Kulisleri hareketlendiren 45 dakikalık sır görüşme!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Pişman edeceğim"

Balayı sürüyor: Küvette kocasına olay pozlar verdi

Balayı sürüyor: Küvette kocasına olay pozlar verdi

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.