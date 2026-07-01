Aydın Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-38 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21-23 dereceye inecek. Nem oranının %25 civarında olması bekleniyor. Yağış yok. Rüzgar saatte yaklaşık 6 km hıza ulaşacak. Rüzgar doğu yönünden esecek.

Aydın'da sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz. Güneş ışınlarından korunmak için öneriler var. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı. Yüksek koruma faktörlü güneş kremi de öneriliyor. Vücudu susuz bırakmamak için bol su içmek önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak kalacak. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 37-38 derece olması bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36-38 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için dikkat gerektiriyor. Güneş ışınlarından korunmak ve yeterli su tüketmek sağlığımızı korumak adına önemli.

Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olmaya devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Güneşten korunmak ve bol su içmek şart.