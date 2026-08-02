Aydın Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 36-37 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 27-28 derece arasında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 8-11 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %24 civarına düşecek. Bu, havayı daha sıcak hissettirebilir. Basınç 995-997 hPa arasında değişecek.

Aydın'da dışarı çıkarken bol su içmeye özen göstermelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanın. Aşırı sıcakların sağlık üzerine olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya çalışın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 3 Ağustos Pazartesi gündüz sıcaklıkları 37 derece civarında, gece ise 20 derece civarında olacak. 4 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığı 38 derece, gecesi 21 derece olacak. 5 Ağustos Çarşamba gündüz sıcaklığı yine 38 derece olacak. Gece sıcaklıkları 22 derece civarında kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için daha fazla önlem almak önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için serin alanlarda vakit geçirin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Ağır yemeklerden kaçınmalısınız. Su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Bu koşullarda sağlık ve konforunuzu korumak için önlemler almak önemlidir.