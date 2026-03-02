HABER

Aydın Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklıklar 17-18 derece arasında değişirken, geceleri 8-9 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında ve rüzgar hızı 10 km/saat olarak belirleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumunu göz önünde bulundurarak açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz, kat kat giyinmeyi unutmayın.

Seray Yalçın

Bugün 2 Mart 2026 Pazartesi, Aydın'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 17-18 derece civarında. Gece sıcaklıklar ise 8-9 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında. Bu durum, Aydın'daki havanın ılıman ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Mart Salı günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 17-18 derece arasında. Gece ise 8-9 dereceye düşecek. 4 Mart Çarşamba havanın puslu güneşli olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 19-20 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 7-8 derece arasında seyredecek. 5 Mart Perşembe günü hava yine puslu güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 17-18 derece civarında, gece ise 8-9 derece arasında. Bu durum, Aydın'da hava koşullarının ılıman ve açık olacağını gösteriyor.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmayın. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının %60 civarında olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında olacak. Hafif bir rüzgar hissedilebilir. Rüzgar geçirmez bir mont veya ceket bulundurmak iyi bir fikir olabilir.

Aydın'da 2 Mart 2026 Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve açık olacak. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alın.

