Aydın Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

2 Mayıs 2026 Cumartesi, Aydın'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 18 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Bugünkü hava durumu ılıman bir gün geçirebileceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 3 Mayıs Pazar günü hava yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma bekleniyor. Sıcaklık gündüz 14 ile 15 derece, gece ise 9 ile 10 derece civarında olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü hava yine yer yer güneşli, bulutlanma devam edecek. Gündüz sıcaklık 18 ile 19 derece, gece ise 10 ile 11 derece arasında olacak. 5 Mayıs Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 21 ile 22 derece, gece ise 12 ile 13 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları yaşanacak. Dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Hava bulutlu ve yağışlı olabileceğinden şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almanızda yarar var. Gündüz saatlerinde hava daha ılıman olacağı için rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Güncel hava durumu tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı ve kıyafet seçimlerinizi buna göre yapmalısınız.