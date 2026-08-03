Aydın Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 3 Ağustos Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 36 ile 38 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 20 ile 22 derece dolaylarında kalacak. Rüzgarın hızı saatte 15 ile 25 kilometre arasında olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esecek. Nem oranı %49 ile %62 arasında değişecek. Tüm bu koşullar, Aydın'da sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Bugün, Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 36 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 23 ile 24 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı sabah saatlerinde saatte 15 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı saatte 19 kilometre olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde bu hız 25 kilometreye ulaşacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı saatte 17 kilometre olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %62 olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %49 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde nem %56'ya yükselecek. Gece saatlerinde nem oranı ise %59 olacak. Basınç değerleri sabah 1017 hPa olarak kaydedilecek. Gündüz saatlerinde bu değer 1015 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç yeniden 1017 hPa'ya çıkacak. Gece saatlerinde ise basınç 1015 hPa olarak ölçülecek. Bu veriler, Aydın'da sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da genel olarak sıcak ve güneşli hava hakim olacak. 4 Ağustos Salı günü en yüksek sıcaklık 38 derece olacak. En düşük sıcaklık ise 21 derece civarında kalacak. 5 Ağustos Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 38 derece olacak. Bu günün en düşük sıcaklığı ise 22 derece olacak. 6 Ağustos Perşembe günü en yüksek sıcaklık 36 derece olarak öngörülüyor. En düşük sıcaklık bu gün 21 derece olacak. Bu süreçte gündüz sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar daha serin seyredecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekir. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da bir o kadar önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek de önerilir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ağır ve koyu renkli kıyafetlerden kaçınılması önemlidir. Bu önlemler, Aydın'da sıcak hava koşullarında daha rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.