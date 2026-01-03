Aydın Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu ve çisenti şeklinde olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde ise 12 dereceye düşecek. Bu durum, Aydın'da ılıman ve nemli bir gün anlamına geliyor.

Hava durumu hakkında bilgi verecek olursak, yağışlı koşullar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont giymek de önemlidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, hassas bünyeler için dikkatli olunması önemlidir. Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı tedbir almak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ocak Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18 derece, gece ise 13 derece olacak. 5 Ocak Pazartesi çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 17 derece, gece 13 derece civarında seyredecek. 6 Ocak Salı günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19 derece, gece 15 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Hava durumuna göre hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymeniz gerekiyor. Ayrıca gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak adına faydalı olacaktır.