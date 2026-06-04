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Aydın Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve keyifli geçecek. Gün içinde sıcaklık 30 dereceyi bulacak, gece ise 17 dereceye düşeceği öngörülüyor. Akdeniz ikliminin etkisiyle yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Güneşin zararlı etkilerinden korunmayı unutmayın ve bol su tüketin.

Aydın Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, Aydın'da hava durumu güzel. Hava güneşli olacak. Gündüzsü sıcaklık 30 derece civarında. Gece ise 17 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Aydın'ın Akdeniz iklimine uygun. Ilık ve keyifli bir hava sunulacak. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Yani yağışlı bir hava beklenmiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da benzer hava koşulları devam edecek. 5 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 31 derece civarında. 6 Haziran Cumartesi günü ise 32 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik değerleriyle uyumlu. Yağış ihtimali de düşük seviyelerde kalacak gibi görünüyor.

Açık hava etkinlikleri planlamak harika bir fikir. Piknik yapmak veya açık hava yürüyüşlerine çıkmak için mükemmel bir dönemdesiniz. Denize girmek de keyifli olabilir. Ancak güneşin etkisini en aza indirmek önemlidir. Cildinizi korumak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Ayrıca bol su içmek de faydalı. Vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilir ve enerjik kalabilirsiniz.

Aydın'da 4 Haziran Perşembe günü hava durumu elverişli olacak. Güzel havanın tadını çıkarın. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri alın.

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hava durumu Aydın
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