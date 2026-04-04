Aydın Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026, Cumartesi günü, Aydın'da hava durumu önem arz ediyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Gün boyunca hava sıcaklığı 11 ile 17 derece arasında değişecek. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Aydın'da bugün dışarı çıkmayı planlayanların su geçirmez giysiler bulundurması önerilir. Mümkünse açık hava etkinliklerinin ertelenmesi faydalı olacaktır. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden uzak durmak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 5 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı 12 ile 19 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 6 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı 12 ile 20 derece arasında değişecek. Yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı olması öngörülüyor.

7 Nisan Salı günü hava sıcaklığı 13 ile 20 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı görülmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek, yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Aydın'da 4 Nisan Cumartesi günü kuvvetli yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha ılıman hale gelecek. Planlarınızı yaparken bu tahminleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.