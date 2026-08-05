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Aydın Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava 38 dereceye kadar yükselirken, akşam saatlerinde 22 dereceye düşecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için dikkat gerektiriyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalacakların güneş koruyucu kullanmaları, bol su içmeleri gerekiyor. Sıcak hava koşullarında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin daha dikkatli olmaları öneriliyor.

Aydın Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 38 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca sıcaklık 38 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise 22 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 11 km/saat civarında seyredecek.

Aydın'daki hava durumu sıcak ve güneşli bir gün sunacak. Bu tür hava koşullarında özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olmak önemli. Güneş ışınları dik açılarla geliyor. Dışarıda vakit geçirecekler, güneş koruyucu ürün kullanmalı. Ayrıca, bol su tüketmeleri gerekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, gölge alanlarda vakit geçirmeli. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasındaki zaman dilimidir. Koruyucu giyecekler giymeleri de öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli kalacak. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 36 ile 21 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu, sıcak ve güneşli bir gün daha geçireceğimiz anlamına geliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan kişiler dikkatli olmalı. Sıcak çarpması riskini azaltmak için dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak gerekiyor. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamak önemli. Bol su içmek de faydalı. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı iç mekanlarda rahatlık sağlayacaktır.

Aydın'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ve ilerleyen günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak önemli. Ayrıca, yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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hava durumu Aydın
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