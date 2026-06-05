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Aydın Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu, sıcak ve güneşli geçecek. 5 Haziran'da gündüz sıcaklıkları 30-32 derece, gece sıcaklıkları ise 18-20 derece civarında olacak. Hafif rüzgar 2-3 kilometre hızla esecek. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullarda, bol su içmek ve güneşten korunmak kritik önem taşımaktadır. 6-7 Haziran'da da benzer sıcaklıklar devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin önlemler alması önerilmektedir.

Aydın Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Aydın'da, 5 Haziran 2026 Cuma günündeki hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30-32 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığının ise 18-20 derece olması bekleniyor. Rüzgar hafif olacak. Hızı saatte 2-3 kilometre civarında esmesi öngörülüyor. Nem oranı %50-60 seviyelerinde gerçekleşecek.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için idealdir. Yüksek sıcaklık nedeniyle dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Bu önlemler sağlığınız açısından faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6-7 Haziran tarihlerinde hava sıcak ve güneşli olacak. 6 Haziran Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 30-32 derece aralığında kalacak. Gece sıcaklığının ise 17-19 derece olması bekleniyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Hızı saatte 3-4 kilometre olacak.

7 Haziran Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklığı 32-34 derece arasında kalacak. Gece sıcaklığı ise 19-21 derece olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılırken dikkatli olunmalıdır. Güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Koruyucu kremse önerilen bir diğer madde.

Bol su içerek vücudun su dengesini korumaya özen gösterilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılması faydalı olacaktır. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız açısından da önemlidir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli sürecektir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurması gerekmektedir. Gerekli önlemlerin alınması sağlığınız için kritik önemdedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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