Aydın Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Gün boyunca sıcaklıklar gündüz saatlerinde 19 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 6 derece civarında seyredecek. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 6 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli ve ılık olacak. Cuma günü sıcaklıklar 18 ile 20 derece arasında değişecek. Cumartesi günü 17 ile 19 derece arasında bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. Nem oranı %50 ile %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı 6 ile 8 km/saat arasında seyredecek.

