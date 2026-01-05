HABER

Aydın Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 5 Ocak Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık ise 13 ile 31 derece arasında değişecek. 6 Ocak Salı günü hafif yağış bekleniyor ve sıcaklık 16 ile 19 derece aralığında seyredecek. 7 Ocak Çarşamba günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Güncel hava tahminlerini takip etmek, planlarda değişiklik yapmayı sağlayabilir. Uygun giysilerle hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Doğukan Akbayır

Aydın'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 13 ile 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %67.76 olacak. Rüzgar hızı ise saatte 1.8 kilometre civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:16:25, gün batımı saati ise 18:27:28 olarak belirlendi.

6 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 16 ile 19 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 7 Ocak Çarşamba günü ise hava sıcaklıkları 16 ile 21 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Planlarınızı hava koşullarına göre düzenlemek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Gerekli önlemlerin alınması şarttır.

