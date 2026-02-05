HABER

Aydın Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Sabah 13 derece, akşam ise 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Gün boyunca %100 bulutluluk ve yağış ihtimali var. Nem oranı %88 seviyelerinde. Rüzgar hızı 18 km/s olarak tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve kat kat giyinmeyi unutmayın. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 ve 20 dereceye yükselecek.

Seray Yalçın

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Aydın'da hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 1 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %88 seviyelerinde. Rüzgar hızı 18 km/s'ye ulaşacak. Gün boyunca %100 bulutluluk oranı ve yağış ihtimali var. Gün doğumu saati 07:09, gün batımı saati 17:45 olarak tahmin ediliyor.

Aydın'da hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serin ve yağmurlu koşullara işaret ediyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önemlidir. Kat kat giyinmekte fayda var. Ani hava değişimlerine karşı bu şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 19 derece civarına yükselecek. Hafif yağmurlu bir gün geçirmesi bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşması öngörülüyor. Bu gün güneşli bir hava olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak gerekiyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve kat kat giyinmeyi ihmal etmemelisiniz. Bu, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

