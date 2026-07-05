HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu yaz mevsiminde sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34 - 35 dereceye ulaşırken, gece sıcaklığı ise 22 - 23 derece arasında değişecek. Güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %30 - %40 seviyelerinde kalacak. İlerleyen günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi muhtemel. Açık hava etkinlikleri için bu sıcak havaların keyfini çıkarın.

Aydın Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Aydın'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu yaz mevsiminde. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22 - 23 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli ve açık görünüyor. Rüzgarlar hafif ve kuzeydoğu yönünde esiyor. Nem oranı %30 - %40 civarında. Bu durum, hava sıcaklığını daha hissedilir kılıyor.

Gelecek günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33 - 34 derece civarında olacak. 7 Temmuz Salı günü ise 34 - 35 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları 21 - 22 derece arasında olacak. Hava yine genellikle güneşli ve açık kalacak. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %30 - %40 seviyesinde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Bol su içmeyi unutmayın. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçının. Daha serin saatlerde dışarıda vakit geçirin. Böylece Aydın'da hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklamaİzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.