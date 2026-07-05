Aydın Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu yaz mevsiminde. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22 - 23 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli ve açık görünüyor. Rüzgarlar hafif ve kuzeydoğu yönünde esiyor. Nem oranı %30 - %40 civarında. Bu durum, hava sıcaklığını daha hissedilir kılıyor.

Gelecek günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 33 - 34 derece civarında olacak. 7 Temmuz Salı günü ise 34 - 35 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları 21 - 22 derece arasında olacak. Hava yine genellikle güneşli ve açık kalacak. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %30 - %40 seviyesinde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Bol su içmeyi unutmayın. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçının. Daha serin saatlerde dışarıda vakit geçirin. Böylece Aydın'da hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.