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Aydın Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 35 derece arasında ölçülürken, akşam saatlerinde 20 ile 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı gündüz %38 ile %49 aralığında, akşam ise %65'e yükselecek. Rüzgar sabah 7 km/saat, gündüz 16 km/saat olarak esecek. Sıcak havada dışarıda vakit geçirenlerin, güneşten korunmaları için şapka ve güneş kremi kullanmaları önem taşıyor.

Aydın Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün Aydın'da hava durumu sıcak. 6 Haziran 2026 Cumartesi, güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 35 derece arasındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 ile 22 dereceye düşecek. Nem oranı gündüz %38 ile %49 arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise nem %65'e yükselecek. Rüzgar sabah 7 km/saat, gündüz 16 km/saat hızla esecek. Akşam rüzgarı yine 16 km/saat olacak. Gece ise rüzgar 7 km/saat'e düşecek. Gün boyunca hava açık ve az bulutlu olacak.

Haziran ayında Aydın'da hava genelde sıcak ve güneşlidir. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 35 derece arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 16 ile 19 derece seviyesindedir. Aylık yağış miktarı ortalama 5 mm civarındadır. Bu da bölgenin iklimini etkilemektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 30 ile 34 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 ile 22 derece arasında kalacak. 8 Haziran Pazartesi için de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Hava genel olarak açık ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önerilir. Bol su içmek de zararlı etkilerden korunmak için faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda bulunmak, sağlığınız için iyi bir tercih olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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