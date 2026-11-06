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Aydın Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 6 Kasım Cuma 2026'da hava durumu oldukça ılımandır. Bugün açık ve güneşli bir hava hakimdir, sıcaklık 20 derece civarındadır. Hafif rüzgar dışarıda vakit geçirenlere keyif katmaktadır. Haftasonu için yağış ihtimali bulunmaktadır. Dışarıda etkinlik yapacak olanlar, hava durumunu takip etmeli ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıdır. Hava koşullarındaki değişiklikler aktivitelerinizi doğrudan etkileyebilir.

Aydın Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Aydın'da hava durumu, 6 Kasım Cuma 2026'da oldukça ılımandır. Bugünkü hava, genel olarak açık ve güneşlidir. Sıcaklık 20 derece civarındadır. Hafif bir rüzgar da mevcuttur. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer sağlar. Bugün gerçekten güzel bir gün. Piknik yapmayı ve yürüyüşe çıkmayı düşünenler için harika fırsatlar sunmaktadır.

Havanın durumu sorulursa, sabah saatlerinde güneş kendini göstermektedir. Hafif bir serinlik hissedilir. Öğle saatlerinde sıcaklık en yüksek noktaya ulaşır. Bu, oldukça rahat bir ortam sunar. Öğleden sonra rüzgar yön değiştirebilir. Bu değişim biraz serin bir etki yaratır. Dışarı çıkarken yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel hatlarıyla benzer kalacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Yağışlı bir havanın Aydın üzerinde etkili olabileceği tahmin edilmektedir. Özellikle hafta sonu hava durumunda değişiklikler görülmesi olasıdır. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesi öngörülmektedir. Dışarıda planlarınızı yaparken hava durumunu izlemeyi unutmamalısınız.

Yağışların etkili olabileceği günlerde dışarıda kalırken dikkatli olmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıdaki etkinliklerinizi planlarken günün saatlerine dikkat etmelisiniz. Bu, aniden etkili olabilecek yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek sis veya nem, görüş mesafesini etkileyebilir. Araç kullanıyorsanız hızınızı ayarlamak da akıllıca bir tercihtir.

Sonuç olarak, Aydın'da Cuma günü keyifli ve aydınlık geçecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler yaşanabilir. Hava durumunu sürekli takip etmek önemlidir. Bu, günlük aktivitelerinizi planlamanızda ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmanızda faydalıdır.

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hava durumu Aydın
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