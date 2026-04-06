Aydın Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da hava durumu 6 Nisan Pazartesi günü, sabah saatlerinde hafif yağışlı başlayacak. Öğle ve akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 7 ile 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı 1 ile 3 km/saat arasında değişim gösterecek.

Aydın'da 7 Nisan Salı günü havanın güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında olacak. 8 Nisan Çarşamba günü de hava güneşli kalacak, sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında değişecek. 9 Nisan Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Bu günde sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı kış elbiseleri giyinmek faydalı olacaktır. Sabahları hafif yağış olasılığını göz önünde bulundurarak, şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir dönemdir. Ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmalısınız. Yanınızda su geçirmez kıyafet ve ayakkabı bulundurmanızda fayda var.

