HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tehdit etmişti! Trump, İran'a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti. Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’nı açması için İran’ı tehdit etmiş, "Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti.

Tehdit etmişti! Trump, İran'a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi yarından itibaren 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.

Tehdit etmişti! Trump, İran a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan a kadar uzattı 1

İran’a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren ABD Başkanı, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı, İran’da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.

ABD Başkanı Trump, sabah erken saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu askeri girişimi “ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri” olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu.

Tehdit etmişti! Trump, İran a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan a kadar uzattı 2

TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit etmiş, "Salı günü İran’da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti.

Tehdit etmişti! Trump, İran a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan a kadar uzattı 3

ABD SAVAŞ UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

Tehdit etmişti! Trump, İran a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan a kadar uzattı 4

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Tehdit etmişti! Trump, İran a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan a kadar uzattı 5

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

Tehdit etmişti! Trump, İran a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan a kadar uzattı 6
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump Hürmüz Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
epstain kasetlerini aynı anda israille birlikte kendi basına verecek
rusya Ukrayna savaşına dönecek verile. süre ile
elinden geleni ardına koyma bütün gücünle savaşıyorsun o kadar alçaksınız o kadar ahlaktan yoksun yaratıklarsınız pirinç depolarını vurarak ne kadar aşağılık mahluklar olduğunuzu gösterdiniz
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.