Aydın Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli. Hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %20. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızının saatte 7 kilometre olması tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık ve güneşli hava beklentisini doğruluyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü, sıcaklık 20 ile 22 derece arasında olacak. Nem oranı %16 civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte 6,5 kilometre hızla esecek. 9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 21 ile 22 derece arasında olacak. Nem oranı %19 seviyesinde öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 8,5 kilometre hızla esecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önem taşır. Güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de gerekiyor. Açık hava etkinlikleri için gölge alanlarda vakit geçirmek önerilir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında koruyucu giysiler giymek faydalıdır.

Hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızda hava durumunu dikkate almak yararlı olacaktır. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.