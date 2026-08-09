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Aydın Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklık 36 - 37 derece civarında seyrederken, nem oranı %25 - %30 arasında değişecek. Hafif rüzgar rahatlatıcı bir esinti sağlayacak. Plaj ziyaretleri gibi açık hava etkinlikleri için uygun olan bu koşullarda, sağlık ve konfor için bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak önemli. Ayrıca, aşırı sıcaklardan korunmak için dikkatli olunmalıdır.

Aydın Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Aydın hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Aydın'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu, tipik Akdeniz iklimini yansıtan bir durumdur. Gün boyunca hava sıcaklığı 36 - 37 derece civarında seyredecek. Nem oranı ise %25 - %30 arasında bekleniyor. Rüzgar hafif esintiler yaratacak. Kuzeydoğu yönünden saatte 5 - 10 kilometre hızla esecek.

Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için idealdir. Plaj ziyaretleri bu hava koşullarında keyifli geçebilir. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek önemlidir. Bu nedenle, gerekli önlemleri almak şarttır.

Önümüzdeki günlerde, 10 - 12 Ağustos tarihleri arasında hava durumu benzer seyredecek. Yine sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 36 - 37 derece civarında kalacak. Nem oranı ise %25 - %30 arasında olacak.

Bu dönem boyunca aşırı sıcaklardan etkilenmemek için bazı önlemler almalısınız. Bol su içmek çok önemlidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 11:00 - 16:00 saatlerinde dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır.

Aydın'ın yaz aylarında hava sıcaklıkları genelde yüksektir. Bu nedenle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmak büyük önem taşır.

Aydın'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu hava koşullarında sağlık ve konforunuzu korumak için gerekli önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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