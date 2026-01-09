HABER

Aydın Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14 derece civarında başlayacak ve gün boyunca 10 ile 14 derece arasında değişecek. Öğleden sonra sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, 10 Ocak Cumartesi orta şiddetli yağışlar, 11 Ocak Pazar ise şiddetli yağışlar öngörülüyor. Bu süreçte şemsiye almak ve uygun kıyafetler giymek büyük önem taşıyor. Dikkatli yürümek, kaygan zeminler için gereklidir.

Doğukan Akbayır

Aydın'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14 derece civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişecek. Öğleden sonra yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Ocak Cumartesi günü orta şiddetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklık ise 13 derece civarında olacak. 11 Ocak Pazar günü şiddetli yağışlar öngörülüyor. Sıcaklığın 12 derece civarında olması tahmin ediliyor. 12 Ocak Pazartesi günü hafif yağışlar bekleniyor. Bu gün için sıcaklık 6 derece olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yanınıza şemsiye almak da gereklidir. Yağışlar zeminleri kayganlaştırabilir. Yürürken dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Aydın'daki bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

